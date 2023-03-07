صكوك
البنك "الإسلامي للتنمية" يتلقى طلبات بـ1.4 مليار دولار لشراء صكوك
الصكوك أجلها 5 سنوات ويغلق الاكتتاب فيها اليوم
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أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الثلاثاء أن البنك الإسلامي للتنمية تلقى أوامر اكتتاب بقيمة 1.4 مليار دولار في صكوك مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات يسوق لها.
ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" فإن السعر الاسترشادى للصكوك بلغ نحو 57 نقطة أساس فوق متوسط مبادلات فائدة القروض المضمونة لأجل ليلة ،ومن المتوقع إغلاق الاكتتاب في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.
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