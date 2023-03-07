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سوق السعودية

"صندوق جدوى ريت" السعودي يوزع 37.3 مليون ريال على مالكي الوحدات

بلغت قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.2 ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "جدوى للاستثمار"، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية، للربع الرابع من 2022، بقيمة 37.3 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186.5 مليون وحدة، وتبلغ قيمة الربح الموزع 0.2 ريال للوحدة بنسبة 1.79%.

وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 16 مارس 2023.

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وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

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