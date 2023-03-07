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سوق السعودية

"مهارة" تعتزم توزيع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

بحصة 1 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية "مهارة" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 37.5 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 37.5 مليون سهم.

وقالت "مهارة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

وأضافت أن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأحد الموافق 12 مارس 2023م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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ويكون تاريخ التوزيع 22 مارس 2023.

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