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 إدراج أسهم شركة لدن للاستثمار في نمو - السوق الموازية يوم الثلاثاء  
السوق الموازية "نمو"
سوق السعودية

اليوم.. بدء تداول أسهم "وجا" في سوق "نمو"

حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30%

دبي - العربية.نت
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يبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "وجا" في السوق الموازية "نمو" برمز تداول 9560 وبالرمز الدولي SA15P1D4LC16.

وذكرت "تداول السعودية"، أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

وكشفت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في "شركة وجا"، يوم الاثنين 14/08/1444هـ الموافق 06/03/2023م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.

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كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "وجا" تسجيل أسهمها وطرح 455 ألف سهم تمثل 13% من أسهمها في "نمو".

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