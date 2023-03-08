سوق السعودية
اليوم.. بدء تداول أسهم "وجا" في سوق "نمو"
حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30%
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يبدأ اليوم الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "وجا" في السوق الموازية "نمو" برمز تداول 9560 وبالرمز الدولي SA15P1D4LC16.
وذكرت "تداول السعودية"، أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
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وكشفت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن إضافة الأوراق المالية المكتتب بها في "شركة وجا"، يوم الاثنين 14/08/1444هـ الموافق 06/03/2023م إلى حسابات المركز للمساهمين المستحقين.
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كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "وجا" تسجيل أسهمها وطرح 455 ألف سهم تمثل 13% من أسهمها في "نمو".
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