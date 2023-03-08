"صندوق الاستثمارات" يبدأ قريبا عقد اجتماعات لطرح "أديس" بمليار دولار

يخطط صندوق الاستثمارات العامة لعقد اجتماعات هذا الشهر مع مستثمرين لطرح شركة أديس القابضة "ADES International" التي تعمل في مجال تنقيب النفط والغاز بحسب ما أشارته مصادر لوكالة بلومبرغ.

ويستهدف الصندوق إدراج الشركة في النصف الأول من هذا العام، ومن المرجح أن يقدم طلبا للحصول على الموافقات الرسمية في السوق السعودية.

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وكانت وكالة بلومبرغ قد أشارت في نوفمبر الماضي إلى أن الإدراج قد يقيّم "ADES International" التي تتضمن قائمة عملائها كلا من "أرامكو السعودية" و"شركة نفط الكويت" بنحو 5 مليارات دولار، علما أن الشركة تسعى لجمع نحو مليار دولار من الطرح.

وقال أشخاص مطلعون إن من المرجح أن يقدم صندوق الاستثمارات العامة قريبًا ملفًا إلى هيئة السوق المالية السعودية، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر يتعلق بالخصوصية. وقالوا إن صندوق الاستثمارات العامة اختار "لازارد ليمتد" كمستشار مالي للعمل في الاكتتاب العام.

والمباحثات في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية. وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق، بينما لم يرد ممثلو "Lazard" و"ADES" على الفور على طلبات التعليق.

وتعاون صندوق الاستثمارات العامة مع المالكين الرئيسيين لـ"ADES" لإضفاء الطابع الخاص على الشركة في عام 2021، في صفقة قدرت قيمة الشركة بنحو 516 مليون دولار. منذ ذلك الحين، نمت "ADES"، التي توفر خدمات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال عمليات الاستحواذ.

واشترت "ADES" سبع منصات رافعة في العام الماضي من شركة "Seadrill" المحدودة مقابل 628 مليون دولار نقدًا. وقالت الشركة في ذلك الوقت إن "ADES" لديها 84 منصة حفر برية وبحرية في عدة أسواق بينهها المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس.