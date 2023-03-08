مساهمو "ينساب" يقرون توزيع أرباح بقيمة 1.25 ريال للسهم عن النصف الثاني من 2022

وافقت الجمعية العمومية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قرار العمومية تضمن توزيع 703.12 مليون ريال على المساهمين بواقع 1.25 ريال للسهم الواحد.

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وأضافت أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 26 مارس 2023.

وأوضحت أن الجمعية العامة وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023.

ووافقت العمومية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2023/03/16م ولمدة 3 سنوات تنتهي في 2026/03/15، وهم كل من عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين، وسميح بن سليمان الصحفي، وعبدالله بن عبدالمنعم السنان، وعبدالله بن سيف العريفي، وإبراهيم بن محمد السيف،وعوض محمد صالح ال ماكر، وخالد بن براهيم الربيعه.