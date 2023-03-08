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الكثيري القابضة
الكثيري القابضة
سوق السعودية

"الكثيري القابضة" تبدأ طرح صكوك سلسلة الإصدار الأولى المقومة بالريال 12 مارس

حددت قيمة الإصدار بنحو 100 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "الكثيري القابضة" بدء طرح صكوك سلسلة الإصدار الأولى المقومة بالريال السعودي وفترة اكتتاب المؤسسات والأفراد يوم 12 مارس 2023.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن نهاية الطرح يوم 23 مارس 2023، وقيمة الإصدار 100 مليون ريال.

وأضافت أنه سيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.

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وأوضحت أن الحد الأدنى للاكتتاب 5 صكوك، بقيمة اسمية تبلغ 5 آلاف ريال، ويبلغ سعر طرح "الصك/ السند" 1 ألف ريال للصك الواحد، ومدة الاستحقاق 5 سنوات من تاريخ تسوية الصكوك.

وأشارت إلى أنه سيتم تحديد العائد والإعلان عنه بتاريخ أقصاه 9 مارس 2023، ويتم استرداد الصكوك بنهاية مدة صكوك سلسلة الإصدار الأولى.

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