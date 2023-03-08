"إنفستكورب" تخطط لإدراج أداة استثمارية خاصة في سوق أبوظبي

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن "إنفستكورب" القابضة، أكبر مدير أصول بديلة في الشرق الأوسط، تدرس إدراج أداة استثمارية في سوق أبوظبي لتكون المرة الأولى التي يتم فيها طرح عام لهذا النوع من الأصول في المنطقة.

وأضافت الوكالة أن "إنفستكورب" ومقرها البحرين، بدأت مناقشات مع مستشاري اكتتاب عام مثل أبوظبي الأول والإمارات دبي الوطني وغولدمان ساكس.

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وتدير "إنفستكورب" أصولا بقيمة تتجاوز 50 مليار دولار تشمل الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية وإدارة الائتمان، بالإضافة إلى إدارة رأس المال الاستراتيجي.