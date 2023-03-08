"نيكاي" ينخفض 0.25% في بداية التعامل بطوكيو

انخفض المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.

وتراجع نيكاي 0.25% إلى 28237.21 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22% إلى 2040.54 نقطة.