أسهم اليابان
"نيكاي" ينخفض 0.25% في بداية التعامل بطوكيو
المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً يتراجع 0.22%
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انخفض المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.
وتراجع نيكاي 0.25% إلى 28237.21 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22% إلى 2040.54 نقطة.
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