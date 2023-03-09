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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تهبط متأثرة بتراجع "إيموبيليان" الألمانية

هبطت أسهم شركات التعدين 2%

دبي - العربية.نت
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فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس مع هبوط سهم شركة العقارات الألمانية إل.إي.جي إيموبيليان إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بسبب تعليق توزيعات الأرباح، فيما يشعر المستثمرون بالقلق إزاء استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وهوى سهم إل.إي.جي إيموبيليان 10.6% في التعاملات المبكرة مع تعليق الشركة لتوزيعات الأرباح بعد إعلان نتائج العام بأكمله.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4% متأثرا بتراجع الأسهم العقارية 1.7%، وفق رويترز.

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وجاء انخفاض الأسهم الأوروبية بعد أن أغلقت على ارتفاع في الجلسة السابقة مدعومة على الأرجح بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن عدم التوصل لقرار بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة هذا الشهر.

لكن المخاوف استمرت بعد أن غذت بيانات أميركية أقوى من المتوقع الآراء القائلة بأن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يواصل رفع أسعار الفائدة.

وهبطت أسهم شركات التعدين 2% بعد انخفاض أسعار النحاس مع اقتراب الدولار من أعلى مستوى في 3 أشهر.

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