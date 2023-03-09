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سبائك ذهبية (فرانس برس)
سبائك ذهبية (فرانس برس)
سعر الذهب

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية مع انخفاض الدولار

تصريحات باول المتشددة بشأن رفع الفائدة تحد من مكاسب المعدن النفيس

دبي - العربية.نت
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ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار، لكن تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتشددة بشأن رفع الفائدة حدت من مكاسب المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 00:46 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1815.58 دولار للأونصة بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوع أمس الأربعاء. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب وظلت عند 1819.10 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار عن أعلى مستوى في ثلاثة شهور بلغه أمس الأربعاء، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أرخص سعرا للمشترين من حائزي العملات الأخرى، نقلاً عن "رويترز".

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وأكد باول أمس الأربعاء على رسالته بخصوص رفع الفائدة بوتيرة أعلى وربما أسرع، لكنه أشار إلى أن النقاش ما زال مستمرا، وأن القرار مرهون ببيانات ستصدر قبل اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي في غضون أسبوعين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 20.01 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 938.23 دولار للأونصة. وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1375.47 دولار للأونصة.

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