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الأنصاري للصرافة
فرع تابع لشركة الأنصاري للخدمات المالية
سوق دبي

الأنصاري للخدمات المالية تعلن طرح 10% من أسهمها في سوق دبي

بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي بين 16 و24 مارس

دبي – رويترز
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قالت شركة الأنصاري للخدمات المالية التي تتخذ من الإمارات مقرا اليوم الخميس، إنها تعتزم طرح 750 مليون سهم في سوق دبي المالي عبر طرح عام أولي تمثل 10% من قيمة رأس المال المصدر للشركة.

وأضافت الشركة في بيان أن فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي ستكون بين 16 و24 مارس/آذار، ومن المتوقع إدراج الأسهم في البورصة بحلول السادس من أبريل/نيسان.

وذكر البيان أنه تم تكليف بنك أبوظبي التجاري والمجموعة المالية هيرميس الإمارات وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال كمنسقين مشتركين للطرح العام الأولي.

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