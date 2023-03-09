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سوق السعودية

صندوق "الأهلي ريت 1" يوزع أرباحاً نقدية 3% عن النصف الثاني من 2022

قيمة الربح الموزع تبلغ 0.30 ريال لكل وحدة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الأهلي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الأهلي ريت 1" عن النصف الثاني من 2022، بإجمالي 41.25 مليون ريال على أساس 137.5 مليون وحدة قائمة.

وقالت شركة الأهلي المالية، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة الربح الموزع تبلغ 0.30 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 3%.

وتبلغ نسبة التوزيع 2.87% من صافي قيمة الأصول حسب القيمة العادلة كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022.

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وأضافت أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 16 مارس 2023م (نهاية يوم التداول، يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023م).

وأشارت إلى أنه سيتم دفع التوزيعات بنهاية شهر مارس 2023.

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