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سوق السعودية

عمومية "عذيب" ترفض مقترح رفع رأس المال.. والسهم يرتفع بقوة

السهم ارتفع بنسبة 5.17% ليضيف 3 ريالات

دبي - العربية.نت
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ارتفع سهم "اتحاد عذيب للاتصالات" بقوة في تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد رفض الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها يوم أمس الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 278%.

وصعد السهم بنسبة 5.17%، مضيفا 3 ريالات، إلى مستوى 61 ريالا.

وكان من المفترض أن تتم زيادة رأسمال اتحاد عذيب للاتصالات عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 340 مليون ريال.

كانت "اتحاد عذيب" قد كشفت أن زيادة رأسمالها تهدف إلى إعادة تقييم احتياجات الشركة لسداد الالتزامات وتطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها.

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