"تداول السعودية" تعلن مواعيد عملها في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر
تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية يوم الاثنين 17 أبريل
أعلنت شركة تداول السعودية، اليوم الخميس، أن مواعيد التداول في شهر رمضان ستبقى كما هي دون تغيير.
وقالت "تداول السعودية" إن أسواق الأسهم وتشمل السوق الرئيسية، و"نمو - السوق الموازية" ستبقى مواعيدها كالتالي:
• مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
• السوق مفتوحة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
• مزاد الإغلاق من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً.
• التداول على سعر الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً.
• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:20 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
وتكون مواعيد سوق صناديق المؤشرات المتداولة كالتالي:
• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
• السوق مفتوحة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
وتبقى مواعيد سوق الصكوك والسندات كالتالي:
• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.
• السوق مفتوحة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 3:00 مساءً.
• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:00 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
وتكون سوق المشتقات المالية كالتالي:
• قبل الافتتاح من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 09:30 صباحاً.
• السوق مفتوحة من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 3:30 مساءً.
• جلسة ما بعد التداول من الساعة 03:30 مساءً إلى الساعة 4:00 مساءً.
وقالت "تداول السعودية" إن إجازة عيد الفطر سوف تبدأ بنهاية يوم الاثنين 17 أبريل 2023، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023.
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