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بيتكوين

بيتكوين تتراجع بأسوأ وتيرة أسبوعية منذ أزمة FTX.. دون 20000 دولار

القيمة السوقية للعملات المشفرة فقدت 100 مليار دولار من قيمتها في أسبوع

دبي - العربية.نت
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تراجعت عملة بيتكوين، والتي تمثل أكثر من 41% من قيمة سوق العملات المشفرة، بأكثر من 2%، صباح اليوم الجمعة لتكسر حاجز الـ 20000 دولار هبوطا.

وارتفعت خسائر بيتكوين خلال آخر سبع جلسات لتتجاوز 11%، وهو أسوأ أداء أسبوعي لها منذ أزمة إفلاس منصة FTX.

وخسر سوق العملات المشفرة 100 مليار دولار من قيمته السوقية خلال أسبوع بعد بيانات اقتصادية سلبية في الولايات المتحدة ومخاوف من ارتفاع أكبر لأسعار الفائدة بالإضافة إلى إيقاف أكبر بنك للعملات المشفرة في الولايات المتحدة أعماله بسبب ما قد يوصف بشتاء الكريبتو.

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تزامنت هذه الخسائر مع تراجعات مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت، الخميس، حيث تسببت أسهم البنوك في أكبر هبوط، بينما يشعر المستثمرون بالقلق أيضا من أن تقرير وظائف يصدر اليوم الجمعة قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل أكبر.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة اليوم الجمعة لشهر فبراير/شباط مع توقع زيادات كبيرة في الأجور تفاقم مخاوف التضخم.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 543.54 نقطة، أو 1.66% إلى 32254.86 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 73.69 نقطة، أو 1.85%، إلى 3918.32 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 237.65 نقطة، أو 2.05%، إلى 11338.36 نقطة.

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