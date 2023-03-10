"وول ستريت" تهبط مع تراجع أسهم البنوك وترقب تقرير وظائف

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على تراجع، الخميس، وتسببت أسهم البنوك في أكبر هبوط، بينما يشعر المستثمرون بالقلق أيضا من أن تقرير وظائف يصدر اليوم الجمعة قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل أكبر.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة اليوم الجمعة لشهر فبراير/شباط مع توقع زيادات كبيرة في الأجور تفاقم مخاوف التضخم.

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وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 543.54 نقطة، أو 1.66%، إلى 32254.86 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 73.69 نقطة، أو 1.85%، إلى 3918.32 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 237.65 نقطة، أو 2.05%، إلى 11338.36 نقطة، وفق "رويترز".

وشكل القطاع المالي يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات أكبر ضغط على المؤشر ستاندرد آند بورز.