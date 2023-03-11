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الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في 7 أسابيع

المؤشر ستوكس 600 ينخفض 2.3% في أسبوع

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في 7 أسابيع في جلسة الجمعة، إذ قادت أسهم القطاع المالي هبوطا عاما في السوق بعدما أثار تحذير من بنك أميركي المخاوف بشأن متانة الميزانيات العمومية للقطاع في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 1.4%، لتبلغ خسائره الأسبوعية 2.3%، وهي أكبر خسارة أسبوعية يسجلها خلال العام الجاري حتى الآن.

وهبط مؤشر القطاع المصرفي 3.8%، مسجلا أكبر خسارة يومية في 9 أشهر.

أسهم أوروبا تتراجع قبيل بدء شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالكونغرس أسواق المال الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا تتراجع قبيل بدء شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي بالكونغرس

وهبطت أسهم "إتش.إس.بي.سي" و"دويتشه بنك" و"باركليز" و"أوني كريديت" و"كومرتس بنك" بما بين 2.6% و7.4%.

وبدأت موجة البيع بسبب فشل بنك "سيليكون فالي" في جمع سيولة جديدة بعدما خسر 1.8 مليار دولار، وذلك عند بيعه حزمة سندات للوفاء بمطالبات مودعيه بالسيولة.

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