وول ستريت تسجل خسائر أسبوعية قاسية وسط قلق بشأن صعوبات بنك أميركي
وتيرة الخسارة الأسوعية لـ"داو جونز" هي الأعلى منذ يونيو 2022
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت منخفضة في تعاملات، الجمعة، وسط موجة بيع مع قلق المستثمرين بشأن أوضاع البنوك الأميركية بعدما اضطرت جهة تنظيمية لإغلاق بنك مهم لقطاع التكنولوجيا مما أبطل تأثير تقرير الوظائف لشهر فبراير/ شباط.
وقالت الجهة التنظيمية للقطاع المصرفي في ولاية كاليفورنيا إنها أغلقت مجموعة "إس.في.بي" المالية لحماية الودائع، وذلك في أكبر انهيار مصرفي منذ الأزمة المالية. وكانت أزمة رأسمالية لدى "إس.في.بي" أثرت بالفعل على أسهم البنوك على مستوى العالم، وفق رويترز.
وأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا 56.64 نقطة، أو 1.45%، عند 3861.78 نقطة، بينما انخفض 4.55% في أسبوع في أكبر خسائر أسبوعية منذ سبتمبر 2022.
وخسر المؤشر "ناسداك المجمع" 199.20 نقطة، أو 1.76%، ليغلق عند 11139.16 نقطة، في حين بلغت الخسائر الأسبوعية 4.71% في أعلى وتيرة خسارة منذ أكتوبر 2022.
وتراجع المؤشر "داو جونز الصناعي" 342.20 نقطة، أو 1.06% إلى 31912.66 نقطة، وسجلت الخسائر الأسبوعية 4.43% بأعلى وتيرة خسارة منذ يونيو 2022.
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