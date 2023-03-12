اليوم.. الكشف عن فعاليات مؤتمر القطاع المالي في السعودية

ينظم شركاء برنامج تطوير القطاع المالي في السعودية، (وزارة المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة السوق ‏المالية)، مساء ‏اليوم الأحد، اللقاء الإعلامي المصاحب لمؤتمر القطاع المالي في نسخته الثانية، الذي تنعقد أعماله يومي 15 و16 من شهر مارس 2023 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وأوضح رئيس اللجنة الإشرافية الدائمة للمؤتمر مستشار وزير المالية يعرب الثنيان، أن اللقاء الذي يشارك فيه بصحبة عدد من المسؤولين، يهدف إلى التعريف بالمؤتمر الذي يستقطب في نسخته لهذا العام ممثلين من بنوك رائدة ونخبة من كبار أصحاب رأس المال الجريء والمتخصصين في السوق وروّاد الاستثمار من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.

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ويناقش مع خبراء إقليميين عددًا من المواضيع، كما يشاركون في جلسات حوارية تتناول محاور مهمة، إضافة إلى الكشف عن الاتفاقيات والإعلانات التي ستتم خلال المؤتمر، وكذلك استعراض الفعاليات المصاحبة كالمعرض وورش العمل المتخصصة.