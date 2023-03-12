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بنك سيليكون فالي (رويترز) مناسبة
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بنك "سيليكون فالي": أعمالنا التجارية مستمرة دون انقطاع

تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي بدأت بالانتشار في جميع أنحاء العالم

دبي - العربية.نت
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أعلن بنك "سيليكون فالي"، في بيان اليوم الأحد، أن أعماله التجارية مستمرة دون انقطاع، نقلا عن رويترز.

بدأت تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي بالانتشار في جميع أنحاء العالم.

ويشعر مؤسسو الشركات الناشئة في منطقة خليج المكسيك بولاية كاليفورنيا بالذعر بشأن الوصول إلى الأموال ودفع رواتب الموظفين. حتى إن مخاوف العدوى وصلت إلى كندا، بعد أن تضاعف دفتر قروض البنك في العام الماضي.

ومن المقرر أن تعلن ذراع "SVB" في المملكة المتحدة عن تعسرها، وقد توقفت بالفعل عن التعامل ولم تعد تستقبل عملاء جددا. ويوم السبت، أرسل قادة ما يقرب من 180 شركة تكنولوجية خطاباً يطالبون فيه المستشار البريطاني جيريمي هانت بالتدخل.

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