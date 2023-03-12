مصر تبدأ إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" الأربعاء المقبل
أكدت أنها سوف تطرح 4 شركات إضافية في السوق المالية
أعلنت الحكومة المصرية بعد اجتماعها اليوم الأحد، أنها ستبدأ يوم الأربعاء المقبل في إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة
وقال البيان الصادر عن الحكومة إنها سوف تطرح أربع شركات إضافية في السوق المالية، لكن البيان لم يذكر أسماء تلك الشركات.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلن مجلس الوزراء، البدء بتنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، حيث تم تجهيز 32 شركة للطرح العام عبر البورصة المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي.
ومن المقرر طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي. واستعان مجلس الوزراء بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة التي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح. ويعني المستثمر الاستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة.
وسيكون طرح الشركات على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
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