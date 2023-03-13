المفوضية الأوروبية: وجود بنك "سيليكون فالي" محدود للغاية في أوروبا

قالت المفوضية الأوروبية إن وجود بنك "سيليكون فالي" الأميركي محدود للغاية في أوروبا.

وأضافت المفوضية، اليوم الاثنين، أنها تراقب الوضع.

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وأعلن بنك "إتش.إس.بي.سي" البريطاني أنه استحوذ على وحدة بنك "سيليكون فالي" في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد أي ما يعادل 1.21 دولار، مما يعني إنقاذ بنك رئيسي لإقراض الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ببريطانيا.

اتخذت السلطات الأميركية إجراءات طارئة أمس الأحد لتعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد أن هدد انهيار بنك "سيليكون فالي" بإثارة أزمة مالية أوسع نطاقا.

قامت السلطات في ولاية نيويورك بإغلاق "سيغنتشر بنك" Signature Bank ووضعه تحت الحراسة القضائية، وذلك في تحرك سريع للحد من انتقال عدوى انهيار بنك "سيليكون فالي" إلى القطاع المصرفي الأميركي.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي ووكالة التأمين على الودائع الفيدرالية حماية كامل قيمة الودائع في مصرفي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك"، وليس فقط ما قيمته 250 ألف دولار.

تجدر الإشارة إلى أن البرنامج الأخير للفيدرالي لا يحمي المساهمين أو الدائنين للمصارف المتعثرة.