مجلس إدارة "تكوين" يوصي بتخفيض رأس المال بنسبة 48.38% ثم زيادته بـ61.17%

أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 48.38%، ومن ثم زيادته بـ 61.17%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه تقرر تخفيض رأس المال من 950 مليون ريال إلى 490.4 مليون ريال، بانخفاض 48.38%.

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وأضافت أن التخفيض عبر إلغاء 45.95 مليون سهم من أسهم الشركة، وسيتم تخفيض 1 سهم لكل 2.067 سهم.

وذكرت أن سبب تخفيض رأس المال، يرجع إلى إعادة هيكلة رأسمال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة، وأنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأسمال الشركة على التزاماتها المالية.

وتاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، وتخضع توصية تخفيض رأسمال الشركة لموافقة الجهات الرقابية وموافقة الجمعية العامة غير العادية.

وأشارت إلى أنه تقرر تعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال وزيادة رأس المال، والمتعهد لتغطية الزيادة في رأس المال، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.

وذكر بيان الشركة أن مجلس الإدارة أوصى للجمعية العامة غير العادية، وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس المال من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال.

وأوضحت أن رأس المال بعد الزيادة سيرتفع إلى 790.4 مليون ريال ارتفاعاً من 490 مليون ريال قبل الزيادة بنسبة زيادة 61.17%.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى تمويل رأس المال العامل وتمويل شراء معدات إضافية حسب خطة الشركة لزيادة المبيعات.

وبينت أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وأشارت إلى أن الأحقية في الاكتتاب ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية.

تحولت شركة تكوين المتطورة للصناعات "تكوين" إلى الخسارة في 2022، بنحو 158.91 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 19.02 مليون ريال في 2021.