وول ستريت
هيئة البورصات الأميركية: اتخاذ إجراءات قانونية حال انتهاك القانون في الأزمة الحالية
الهيئة تراقب استقرار السوق
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قالت هيئة البورصات الأميركية، اليوم الاثنين، إنها سوف تتخذ إجراءات قانونية في حال اكتشاف انتهاك القانون في الأزمة الحالية الخاصة بانهيار بنك "سيليكون فالي".
وأضافت الهيئة أنها تراقب استقرار السوق، وستقاضي أي شخص أساء الإدارة في هذه الأزمة.
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ويشكل انهيار بنك "سيليكون فالي" أكبر فشل مصرفي منذ انهيار بنك واشنطن ميوتشوال عام 2008.
حيث لم يتمكن البنك من التعامل مع عمليات السحب الهائلة لمودعيه، لاسيما شركات التكنولوجيا، ولم تنجح محاولاته الأخيرة لجمع أموال جديدة.
وكان لانهيار "إس.في.بي" أصداء في جميع أنحاء العالم، إذ سارعت الحكومة البريطانية للحد من أي تداعيات ناجمة عن إغلاق وحدة البنك في المملكة المتحدة، كما ثارت مخاوف في دول مثل إسرائيل والهند حيث تعتمد شركات التكنولوجيا على هذا البنك.
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