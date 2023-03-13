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ميار القابضة
شعار ميار القابضة

هيئة السوق السعودية تقر ​​تسجيل أسهم "ميار القابضة" للإدراج المباشر في "نمو"

أكدت أن الموافقة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر

دبي - العربية.نت
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أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية، عن موافقة مجلس الهيئة على طلب شركة "ميار القابضة" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وأضافت أنه يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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وأشارت إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وذكرت أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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