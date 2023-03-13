هيئة السوق تقر الطرح العام لوحدات "صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي"
أكدت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع ودراسة شروط وأحكام الصندوق قد ينطوي على مخاطر عالية
أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الإنماء للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي" طرحاً عاماً.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
وأضافت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
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