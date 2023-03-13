اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة الإنماء للاستثمار مناسبة
شعار شركة الإنماء للاستثمار
اقتصاد السعودية

هيئة السوق تقر الطرح العام لوحدات "صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي"

أكدت أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع ودراسة شروط وأحكام الصندوق قد ينطوي على مخاطر عالية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ "شركة الإنماء للاستثمار" على طرح وحدات "صندوق الإنماء المتنوع بالريال السعودي" طرحاً عاماً.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وأضافت أنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنتقل عدوى سحب الودائع من "سيليكون فالي" لبنوك أميركية أخرى؟ هل تنتقل عدوى سحب الودائع من "سيليكون فالي" لبنوك أميركية أخرى؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط