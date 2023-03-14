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سبائك ذهبية (فرانس برس)
سبائك ذهبية (فرانس برس)
سعر الذهب

أسعار الذهب تستقر فوق 1900 دولار وسط آمال بتوقف رفع الفائدة

ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا مع انهيار بنك سيليكون فالي

دبي - العربية.نت
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استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار المهم، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بتباطؤ وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة بعد انهيار بنكين إقليميين كبيرين بالولايات المتحدة مما زاد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية سعر 1910.82 دولار للأونصة بانخفاض 0.15% بحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش. وسجلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تراجعاً هامشياً بنسبة 0.1% عند 1916.30 دولار للأونصة.

كانت أسعار الذهب قفزت أكثر من 2% أمس الاثنين مسجلة أعلى مستوياتها منذ الثالث من فبراير/شباط عند 1914.58 دولار بالرغم من جهود المسؤولين الأميركيين للحد من تداعيات انهيار بنك سيليكون فالي واستعادة ثقة المستثمرين في النظام المصرفي. وكانت الجهات التنظيمية قد أغلقت بنك سيغنتشر ومقره نيويورك يوم الأحد، نقلاً عن "رويترز".

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وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 21.83 دولار للأونصة بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 995.21 دولار ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1473.33 دولار.

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