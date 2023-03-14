استمرار ضعف الدولار مع رهان السوق على عدم رفع الفائدة الأميركية

ظل الدولار قرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع، اليوم الثلاثاء، وسط تكهنات المتعاملين بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مؤقتا دورة رفع أسعار الفائدة القوية وسط مخاوف من وقوع أزمة عامة بالنظام المصرفي بعد انهيار بنك أميركي يركز تعاملاته على شركات التكنولوجيا.

واستمرت مخاوف السوق في تحديد نمط التداولات للجلسة الثانية على التوالي عقب الانهيار المفاجئ لبنكي "سيليكون فالي"و"سغنيتشر"بالرغم من تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الاثنين باتخاذ إجراءات تضمن سلامة النظام المصرفي الأميركي.

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وأعلنت السلطات الأميركية مطلع الأسبوع إجراءات طارئة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، واستمرت خسائر الدولار الكبيرة من الجلسة الماضية في مطلع التداولات الآسيوية، وجرى تداوله في أحدث معاملة بارتفاع طفيف أمام الين الياباني عند 133.42 ين بعدما هبط 1.4%، أمس الاثنين.

وانخفض الإسترليني 0.19%، إلى 1.2159 دولار إلا أنه ما زال قرب أعلى مستوياته في شهر البالغ .22دولار والمسجل في الجلسة الماضية.

وتراجع اليورو 0.09%، مسجلا 1.0719 دولار لكنه لم يبتعد هو الآخر عن أعلى مستوى في شهر المسجل أمس الاثنين عند 1.0748دولار.