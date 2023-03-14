تراجع معظم أسواق الأسهم الخليجية بسبب مخاوف من عدوى انهيار بنوك أميركية

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض اليوم الثلاثاء، إذ تأثرت الأسواق المالية بمخاوف من عدوى انهيار البنوك بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي.

وترتبط عملات معظم دول الخليج بالدولار، وعادة ما تحذو قطر والسعودية والإمارات حذو أي تغيير في السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

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ونزل مؤشر سوق الأسهم السعودية عند الإغلاق 1% متأثرا بانخفاض سهم رتال للتطوير العمراني 0.8%، وسهم مصرف الراجحي 1.1%، وفق رويترز.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله أمس الاثنين، إن من المتوقع أن تبيع شركة بوينغ قرابة 80 طائرة 787 دريملاينر لشركتي طيران سعوديتين.

ونزل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 2.7%.

وتراجع مؤشر دبي 1.5% مواصلا الخسائر للجلسة الخامسة مع هبوط سهم بنك دبي الإسلامي 3.6%.

وهوى مؤشر أبوظبي 1.8% مدفوعا بانخفاض 2.7% لسهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

وانخفض سهم أدنوك للغاز 0.4%، بعد يوم من قفزة تجاوزت 18% عن سعر إدراجه في أول تداول له في السوق.

وأغلق سهم أدنوك للغاز عند 2.81 درهم (0.7651 دولار) للسهم مقابل سعر طرح عام أولي عند 2.37 درهم.

وقالت فرح مراد، كبيرة محللي السوق بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.تي.بي، إن حالة عدم اليقين في القطاع المصرفي الأميركي والانخفاضات اللاحقة لأسعار النفط دفعت إلى تصحيح الأسعار في سوق الأوراق المالية في أبوظبي.

ونزل المؤشر القطري 1.9% عند الإغلاق.

وانخفضت أسعار النفط، وهو حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، بأكثر من دولارين للبرميل، لتفاقم بذلك انخفاض اليوم السابق بعد أن هز انهيار بنك سيليكون فالي أسواق الأسهم وأثار المخاوف من أزمة مالية جديدة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.5% مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 2%.