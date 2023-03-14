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عملات مشفرة

منصة "باينانس" توقف عمليات السحب والإيداع بالجنيه الإسترليني للعملاء الجدد

القرار يمس 1% فقط من عملائها

دبي - العربية.نت
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أوقفت شركة "باينانس" أكبر منصة لتداول العملات المشفرة، عمليات السحب والإيداع بعملة الجنيه الإسترليني للعملاء الجدد ابتداء من اليوم.

وذكرت الشركة أنها ستوقف عمليات التحويلات المالية بالجنيه لجميع العملاء في الـ22 من مايو المقبل.

يأتي القرار بعد أن أوقفت الشركة البريطانية "Skrill Limited" الشريكة لمنصة "بايننس" أنها ستوقف عمليات الدعم بالعملة البريطانية.

وعقبت "باينانس" أن القرار يمس 1% فقط من عملائها.

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