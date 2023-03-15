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أسهم أوروبا تهبط متأثرة بتراجع قطاع التجزئة

بضغط تراجع أسهم "إنديتكس" و"إتش آند إم"

دبي - العربية.نت
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فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الأربعاء، متأثرة بتراجع أسهم "إنديتكس" و"إتش آند إم"، وهما من أكبر تجار الأزياء بالتجزئة في العالم.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0815 بتوقيت غرينتش، مع انخفاض مؤشر قطاع التجزئة 1.9%.

وهوت أسهم أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية "زارا" بأكثر من 3% عند بدء الجلسة، وفق وكالة رويترز.

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وسجلت الشركة زيادة 27% في صافي أرباحها لعام 2022.

وأعلنت ثاني أكبر بائع تجزئة للأزياء في العالم "إتش آند إم" زيادة صافي مبيعاتها 12% في الفترة من ديسمبر كانون الأول إلى فبراير/ شباط، لكن المحللين قالوا إن النتائج كانت "مخيبة للآمال إلى حد ما". وهوت أسهم الشركة أيضا بأكثر من 5%.

وطغى التشاؤم المرتبط بنتائج الشركتين الأوروبيتين على الآمال في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة والتفاؤل الحذر إزاء القطاع المصرفي الأميركي.

وسجلت الأسهم الأوروبية أكبر مكاسب يومية في ما يقرب من ثلاثة شهور أمس الثلاثاء، على خلفية تنامي الآمال بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع أسعار الفائدة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.

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