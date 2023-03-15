بدء تداول أسهم "بلدي للدواجن" في سوق "نمو".. الأحد المقبل
برمز تداول 9559
أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "بلدي للدواجن للتجارة" في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023م كإدراج مباشر.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن إدراج "بلدي للدواجن برمز تداول 9559 وبالرمز الدولي SA15OHDKLBH0.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
وفي نهاية 2022، وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة "بلدي للدواجن للتجارة" تسجيل أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية "نمو".
وقالت الهيئة، إن تداول هذه الأسهم سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف ينشر مستند التسجيل قبل وقت كاف من موعد الإدراج.
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