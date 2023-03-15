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اقتصاد روسيا

علماء روس يبتكرون خوارزمية للتنبؤ بسعر الأوراق المالية

علماء الرياضيات يبتكرون الخوارزمية الأولى للسوق الروسية

موسكو - تاس
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ابتكر علماء الرياضيات الخوارزمية الأولى للسوق الروسية التي تسمح بالتنبؤ بالتقلبات في أسعار الأوراق المالية من خلال تحليل الأخبار حول الأسواق المالية.

ستسمح هذه الخوارزمية للمستثمرين بإدارة رؤوس الأموال بشكل أكثر كفاءة وبناء استراتيجيات للاستثمار في سوق الأسهم الروسية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للمعهد العالي للاقتصاد في موسكو.

وقال الباحث في المعهد العالي للاقتصاد، سيرغي كولتسوف: "لم نكن أول من توصل إلى فكرة تحليل الأخبار للتنبؤ بالأسعار، لكننا أول من استخدم هذا النموذج للسوق الروسية. ولأول مرة استخدمنا النمذجة للتنبؤ بسلوك الأسهم في البورصة، مع مراعاة مجموعة متنوعة من الموضوعات".

وطور كولتسوف وزملاؤه من متخصصي الصحة والسلامة والبيئة وبنك في تي بي أول خوارزمية روسية تستخدم أكبر وسائل الإعلام المحلية لعمل توقعات مماثلة لسوق الأوراق المالية الروسية.

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