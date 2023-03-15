مجلس إدارة "جرير للتسويق" يوصي بتجزئة السهم.. وتوزيع 22% أرباحا نقدية عن الربع الرابع

أعلنت شركة "جرير للتسويق" عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 1 ريال للسهم، وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من العام المالي 2022 بنسبة 22%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن عدد أسهم الشركة سيصبح 1.2 مليار سهم بدلاً من 120 مليون سهم، مع التزام الشركة باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات علاقة.

مادة اعلانية

وأوضحت أن مقترح توزيع الأرباح تضمن توزيع مبلغ 264 مليون ريال توزع على عدد 120 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم من التوزيع 2.20 ريال.

وأضافت أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الاثنين 20 مارس الجاري، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أن تاريخ التوزيع 29 مارس 2023.

ارتفع صافي أرباح شركة جرير للتسويق بنسبة 1.9% في الربع الرابع من 2022، إلى 267.6 مليون ريال، مقابل نحو 262.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، وفقاً لحسابات "العربية.نت".

وأظهرت النتائج المالية التقديرية لشركة جرير للتسويق تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 2.23% في 2022، إلى نحو 969.8 مليون ريال، مقابل 991.9 مليون ريال في 2021.