ارتفاع أسهم أوروبا مع انحسار مخاوف المستثمرين بعد حصول "كريدي سويس" على مساعدة مالية
صعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9%
ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر بعد حصوله على مساعدة مالية من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية على الرغم من أن الحذر ساد قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش. وانخفض المؤشر نحو 3% حتى الآن هذا الأسبوع، إذ أثار انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي مخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي وأدى إلى تدهور أسهم البنوك.
وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.3% في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له خلال أكثر من عام في الجلسة السابقة، وفق رويترز.
وتعافى سهم "كريدي سويس" بصعوده 28% بعد أن قال إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين.
وكانت أسهم البنك قد هوت 24%، أمس الأربعاء.
وتتجه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، في أول اختبار كبير لكيفية استجابة صناع السياسات للمخاوف المتزايدة بشأن البنوك.
-
مستثمرو السندات يراهنون على خفض "الفيدرالي" سعر الفائدة 100 نقطة أساسهبوط أسعار الفائدة الأميركية قصيرة الأجل وسط المخاوف التي تحيط بالبنوك اقتصاد
-
الرئيس التنفيذي لـ"كريدي سويس" يدعو موظفيه للتركيز على الحقائق في ظل الاضطراباتتعهد بالمضي قدما في خطة لتيسير العمليات شركات
-
للقضاء على السمسرة.. بدء الطرح الثاني للتخصيص الفوري لقطع أراضٍ سكنية للأفراد بمصرأكد أن الطرح يبدأ من اليوم الخميس 16 مارس ولمدة شهرين الأسواق العقارية