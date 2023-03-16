اكتتاب "معيار".. تحديد النطاق السعري للطرح بين 53 - 59 ريالاً للسهم
فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في 19 مارس وتنتهي 23 مارس 2023
أعلنت شركة يقين المالية "يقين كابيتال" بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة "معيار" نيابة عن الشركة عن تحديد النطاق السعري لطرحها المحتمل بين 53 - 59 ريالا للسهم الواحد.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن فترة عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين تبدأ في 19 مارس 2023 وتنتهي في 23 مارس 2023.
وأضافت أن عملية الطرح تتمثل بطرح عدد 265.4 ألف سهم عادي، تمثل نسبة 20% من إجمالي رأسمال الشركة بعد الزيادة والتي تمثل نسبة 25% من إجمالي رأسمال الشركة قبل الزيادة.
وأوضحت أنه سيتم تخصيص عدد 265.4 ألف سهم عادي تمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح للمستثمرين المؤهلين.
وأشارت إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل يبلغ 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 66.34 ألف سهم.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "معيار" تسجيل أسهمها وطرح 265.4 ألف سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.
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