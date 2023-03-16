بدء تداول أسهم "شبكة المعرفة" في سوق "نمو".. الاثنين المقبل
برمز تداول 9561
أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "شبكة المعرفة للحاسب الآلي" في السوق الموازية "نمو" اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 مارس 2023.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن إدراج "شبكة المعرفة" برمز تداول 9561 وبالرمز الدولي SA15PGK4LCH5.
وأضافت أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
كانت شركة "أموال المالية" بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة "شبكة المعرفة للحاسب الآلي" في السوق الموازية "نمو" أعلنت عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر والطرح العام لعدد 700 ألف سهم عادي تمثل نسبة 20% من إجمالي أسهم الشركة.
وقالت الشركة إن المستثمرين المؤهلين اكتتبوا بكامل الأسهم المطروحة وبسعر 40 ريالاً، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد للطرح، وبلغت نسبة تغطية الطرح 141%.
وأضافت أنه تم تخصيص أسهم بنسبة 100% من الأسهم المطلوبة من قبل صناديق الاستثمار ثم تخصيص الأسهم المتبقية للمكتتبين الآخرين (أفراد أو مؤسساتيين) على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتاحة للتخصيص لهم.
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