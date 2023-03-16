روسيا تمنع تحويل أرباح الأسهم إلى حسابات الدول الغربية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده اضطرت إلى اتخاذ تدابير للحد من سحب أرباح أصول شركاتها إلى الدول الغربية بما في ذلك منع إرسال أرباح الأسهم إلى حسابات غربية.

وأضاف في مؤتمر روسيا للصناعيين ورجال الأعمال: "اتخذنا هذا القرار من أجل حماية مصالح اقتصادنا وأعمالنا، وبعض القرارات تم اتخاذها على خلفية بعض الأساليب غير القانونية التي أقرها الغرب فيما يتعلق بالأصول والاحتياطيات الروسية، لذلك اضطررنا لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمنع إرسال أرباح الأسهم إلى حسابات غربية"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

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وقال بوتين إن المؤشرات الاقتصادية لروسيا تكتسب زخما، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي".

وأضاف "أقصى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا العام الماضي تم تسجيله في شهر يونيو الماضي، وأعتقد أنه كان 4.7% والأسباب معروفة، حرب العقوبات، والتحديات غير المسبوقة في الاقتصاد العالمي والتجارة وفي النظام الدولي ككل وهذه المشاكل، كما تعلمون، لم نكن نحن من خلقها".