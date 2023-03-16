سهم "كريدي سويس" يقفز 20% في أوامر ما قبل الافتتاح

قفز سهم "كريدي سويس" بنسبة 20% في أوامر ما قبل الافتتاح، وذلك في أول جلسة بعد أن أعلن البنك المركزي السويسري على دعمه للبنك بنحو 54 مليار دولار.

ومساء الأربعاء اتخذت مجموعة "كريدي سويس" "إجراء حاسما" لتعزيز السيولة عبر اقتراض ما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) من البنك الوطني السويسري وعرضت إعادة شراء الديون في محاولة لعكس اتجاه الانهيار في ثقة السوق.

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وسيقترض البنك المتعثر عبر آلية تسهيلات السيولة، كما سيقدم مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنك من الديون المقومة بالدولار واليورو، وفقا لبيان.

وتأتي هذه التحركات - غير المسبوقة في بنك سويسري كبير منذ الأزمة المالية لعام 2008 - هي الأكبر حتى الآن لدعم ماليات بنك كريدي سويس.

تراجعت أسهم البنك بنسبة تصل إلى 31% يوم الأربعاء في تداولات زيورخ، وانخفضت سنداته إلى مستويات تشير إلى ضائقة مالية عميقة، مع استمرار الشكوك حول المقرض المليء بالفضائح جنباً إلى جنب مع عمليات بيع عالمية لأسهم البنوك.