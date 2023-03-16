مجلس إدارة "أملاك للتمويل" يوصي بتوزيع 8% أرباحاً نقدية عن 2022

أعلنت شركة "أملاك العالمية للتمويل" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م، بنسبة 8%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة التوزيعات تبلغ 72.48 مليون ريال موزعاً على عدد 90.6 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم في التوزيع 0.80 ريال.

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وأضافت أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وأوضحت أنه سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

وذكرت الشركة أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.