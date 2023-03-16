مجلس إدارة "أملاك للتمويل" يوصي بتوزيع 8% أرباحاً نقدية عن 2022
حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.80 ريال
أعلنت شركة "أملاك العالمية للتمويل" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2022م، بنسبة 8%.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة التوزيعات تبلغ 72.48 مليون ريال موزعاً على عدد 90.6 مليون سهم، وتبلغ حصة السهم في التوزيع 0.80 ريال.
وأضافت أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
وأوضحت أنه سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقاً وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.
وذكرت الشركة أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبه الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.
-
عودة الارتفاع إلى الأسواق الأوروبية بعد تأمين السيولة لـ"كريدي سويس"ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر بعد حصوله على مساعدة مالية من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، مما ... جرس الإغلاق
-
وزير الخزانة في إعلان الميزانية: التضخم في بريطانيا سيتراجع إلى 2.9% بنهاية العامأكد أن الاقتصاد البريطاني سيتجنب الركود في 2023 جرس الإغلاق