الأسهم الأوروبية تواصل تعافيها للجلسة الثانية على التوالي
رغم مكاسب اليوم فإن المؤشر الأوروبي في طريقه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني
واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها للجلسة الثانية على التوالي اليوم الجمعة، إذ هدأت الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وأوروبا لدعم البنوك من حدة المخاوف بشأن انهيار وشيك، لكن المؤشر الأوروبي في طريقه لتسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.
وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.8%، بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، إذ زاد مؤشر البنوك 1.3%، بعد خطة إنقاذ قيمتها 30 مليار دولار قدمتها البنوك الأميركية الكبيرة لبنك فيرست ريبابليك المحاصر بالمشكلات، وفق وكالة "رويترز".
جاءت الحزمة بعد أقل من يوم من حصول بنك كريدي سويس السويسري على قرض طارئ من البنك المركزي يصل إلى 54 مليار دولار لدعم السيولة.
وصعد سهم كريدي سويس 1.8%، في التعاملات المبكرة بعدما قفز 19%، أمس الخميس.
وصعد المؤشران الإسباني والإيطالي اللذان تهيمن عليهما البنوك 0.7%، و1.0%، على التوالي، لكنهما في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية كبيرة.
وأنهى المؤشر ستوكس 600 أمس الخميس مرتفعا 1.2%، بعد معاملات متقلبة إذ بددت حزمة الإنقاذ التي حصل عليها "كريدي سويس" المخاوف المتعلقة برفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
-
"المركزي" الفرنسي: البنوك الأوروبية "قوية للغاية" خلافا لوضع مصارف أميركيةأكد أن البنوك الأميركية المنهارة لا تطبق معايير "بازل 3" اقتصاد
-
روسيا تقرر تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود 60 يوماًقال الكرملين اليوم الجمعة إن روسيا قررت تمديد اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 60 يوماً مؤكدا تصريحات سابقة لوزارة الخارجية.وذكرت أوكرانيا أن ... اقتصاد
-
بنوك حصلت على 153 مليار دولار من "نافذة الخصم" للاحتياطي الفيدراليأظهرت بيانات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن البنوك سعت للحصول على سيولة طارئة بمبالغ قياسية خلال الأيام القليلة الماضية في ... نبض السوق