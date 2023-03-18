المركزي الصيني: انهيار بنك "سيليكون فالي" يبرز خطورة تحولات أسعار الفائدة عالمياً
التحولات السريعة في السياسة النقدية بالاقتصادات المتقدمة لها آثار خطيرة على الاستقرار المالي
قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) شوان تشانغ نينغ، اليوم السبت، إن البنك يعتقد أن انهيار بنك "سيليكون فالي" يظهر أن التحولات السريعة في السياسة النقدية بالاقتصادات المتقدمة لها آثار خطيرة على الاستقرار المالي، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، إن الأزمة المصرفية التي أعقبت انهيار بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" في الآونة الأخيرة آخذة في الانحسار.
وسعى بايدن إلى طمأنة المستثمرين والمودعين بأن النظام المصرفي العالمي "آمن"، وذلك بعد أن خسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار المصرفين الأميركيين متوسطي الحجم خلال الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تعهد بايدن للأميركيين بأن ودائعهم في أمان.
وأغلقت جهات تنظيمية في كاليفورنيا بنك "سيليكون فالي" قبل أسبوع تقريبا وأسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع. وكان هذا أكبر انهيار منذ "واشنطن ميوتشوال" خلال الأزمة المالية في 2008.
وقالت مجموعة "إس.في.بي" المالية، وهي الشركة الأم للبنك، أمس الجمعة، إنها تقدمت بطلب لإعادة الهيكلة بموجب الفصل 11 من قانون الحماية من الإفلاس.
وضخت بنوك أميركية كبرى ودائع بـ30 مليار دولار في بنك "فيرست ريبابليك" في اليوم السابق، وذلك لإنقاذ المصرف متوسط الحجم الذي اجتاحته الأزمة الناجمة عن انهيار "سيليكون فالي" و"سيغنتشر".
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