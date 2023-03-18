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"بيتكوين" تسجل أعلى مستوى في 9 أشهر.. ومكاسب الأسبوع تفوق 35%

القيمة السوقية للعملات المشفرة ترتفع 38 مليار دولار في يوم

دبي - العربية.نت
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قفز سعر عملة "بيتكوين"، اليوم السبت، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 11 يونيو 2022 (9 أشهر)، وسط مخاوف المستثمرين من تصاعد الأزمة المصرفية في أميركا.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة بنحو 4.89% إلى 27.452 ألف دولار، خلال آخر 24 ساعة، فيما سجلت مكاسب أسبوعية تفوق 35%.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة "بيتكوين" إلى 530.46 مليار دولار، فيما صعدت القيمة السوقية لإجمالي العملات المشفرة بقيمة 38 مليار دولار في آخر 24 ساعة لتصل إلى 1.174 تريليون دولار.

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وتعافت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير منذ أواخر الأسبوع الماضي، مع تقلب معنويات السوق 180 درجة بعد أن دعم المنظمون الأميركيون مودعي بنك وادي السيليكون وبنك "سيغنيتشر". وقد أدى ذلك ببعض المستثمرين إلى التكهن بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقل جرأة في رفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن عملة "بيتكوين" لم يتم تداولها بشكل وثيق مع الأسهم كما كان الحال في معظم عام 2022، إلا أن سعره لا يزال مدفوعاً إلى حد كبير ببيانات الاقتصاد الكلي ويتوقع بعض المحللين أن يشهدوا عائداً أكبر لهذا الارتباط، حتى مع الأحداث الخاصة التي تقود الكثير من الحركة في عام 2023.

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