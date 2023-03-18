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116 مليار دولار مكاسب البورصات العربية والخليجية في أسبوع

القيمة السوقية للأسهم السعودية ترتفع إلى 2.67 تريليون دولار

القاهرة - خالد حسني
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كشفت بيانات حديثة، ارتفاع القيمة السوقية للبورصات وأسواق المال العربية والخليجية بنسبة 0.63% خلال تداولات الأسبوع الماضي، لتربح الأسهم نحو 116.5 مليار دولار.

وفق بيانات صندوق النقد العربي، فقد ارتفعت القيمة السوقية لـ 13 بورصة عربية وخليجية من مستوى 4.1 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، إلى نحو 4.226 تريليون دولار بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، بمكاسب أسبوعية تبلغ نحو 26 مليار دولار.

في صدارة الأسواق والبورصات الرابحة، حلت سوق أبوظبي للأوراق المالية مع ارتفاع رؤوس أموال الشركات المدرجة بنسبة 6.1% خلال تداولات الأسبوع الماضي.

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صعدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي من مستوى 693.3 مليار دولار في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 735.7 مليار دولار بنهاية تعاملات الخميس الماضي، لتبلغ المكاسب الأسبوعية نحو 42.3 مليار دولار.

وفي المركز الثاني حلت سوق الأسهم السعودية التي قفزت القيمة السوقية للشركات المدرجة بها بنسبة 2.8% بعدما زاد رأس المال السوقي من 2.6 تريليون دولار إلى 2.67 تريليون دولار في نهاية الأسبوع. بينما زاد رأس المال السوقي للشركات المدرجة في بورصة عمان بنسبة 1.5% إلى 28.1 مليار دولار.

وارتفع رأس المال السوقي للشركات المدرجة في بورصة بيروت بنسبة 1.2% إلى 17.7 مليار دولار. وأيضاً صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 1.15% إلى 169.8 مليار دولار.

كما صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في بورصة مسقط 0.17% إلى 61.7 مليار دولار. وأيضاً، صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين بنسبة 0.15% إلى 4.98 مليار دولار.

كما ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة الكويتية إلى 152.5 مليار دولار، فيما وصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء إلى 52.9 مليار دولار.

فيما تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى 34.4 مليار دولار. واستقر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في بورصة البحرين إلى 30.5 مليار دولار. وأيضاً، استقر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق عند 2.45 مليار دولار.

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