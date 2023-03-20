عدوى الهبوط تصيب معظم بورصات الخليج مع تراجع أسعار النفط

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، على إثر انخفاض الأسواق العالمية وأسعار النفط بفعل مخاوف من أن تؤدي المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي العالمي إلى ركود اقتصادي وانخفاض الطلب على الوقود.

وهبطت أسعار النفط الخام 3.2% مع بلوغ خام برنت 70.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش.

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انخفض المؤشر الرئيسي فى سوق أبو ظبي، 1.4 % متأثرا بهبوط سهم الشركة العالمية القابضة 2.6% وتراجع سهم ألفا ظبي 1.4%،وهبط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارة من حيث الأصول 0.6% وخسر سهم بنك أبوظبي التجاري 3.1%، حسبما أفادت "رويترز".

وتراجع مؤشر سوق دبي، 0.5 %، في التعاملات المبكرة متأثرا بالخسائر في قطاعي الصناعة والخدمات المالية مع هبوط سهم "سالك" لتحصيل رسوم المرور على الطرق 1.8 %، وتراجع سهم ديار للتطوير العقاري 1.3 %، وهبط سهم شركة إعمار للتطوير العقاري 1.5%، وخسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 0.8%.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.3% مع تكبد خسائر في معظم القطاعات وعلى رأسها قطاعي الصناعة والخدمات المالية وهبط سهم مجموعة صناعات قطر 1.1%، وتراجع سهم قطر للألمنيوم 1.9%، وهبط سهم بنك قطر الوطني 0.3 %، وانخفض سهم البنك التجاري 1.8%.

وتراجع المؤشر السعودي 0.5%، متأثرا بالخسائر في قطاعات الخدمات المالية والمواد الخام والطاقة مع تراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 0.6% وهبوط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك تجاري في المملكة 1.8%.

وخالف سهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية الاتجاه مرتفعا 2.7% بعد أن سجلت شركة خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قفزة بنسبة 63% في صافي الأرباح عن العام بأكمله.