كيف ينظر عالم المال العالمي إلى صفقة "UBS" و"كريدي سويس"؟

توالت ردود الفعل من البنوك المركزية والمؤسسات المالية العالمية بعد الصفقة التاريخية بين بنكي "UBS" و"كريدي سويس".

وقال البنك المركزي الأوروبي، إن إنقاذ بنك كريدي سويس أساسي لاستعادة الهدوء في الأسواق المالية، مؤكدا استعداده لدعم بنوك منطقة اليورو بقروض إذا لزم الأمر.

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وأعربت جمعية موظفي البنوك السويسرية عن صدمتها الشديدة من صفقة استحواذ "UBS" على بنك "كريدي سويس"، ودعته لإبقاء التسريحات عند أقل قدر ممكن.

من جانبه أكد البنك الألماني Deutsche Bank، أن انكشافه على سندات "كريدي سويس" التي تدخل ضمن الشق الأول من رأس المال قريب من الصفر، وهي سندات بقيمة 17 مليار دولار والتي سيتم شطبها كجزء من الصفقة مع "UBS".

وأفاد بنك "غولدمان ساكس" أنه لم يعد هناك ما يبرر التوصية الحيادية على ديون القطاع المصرفي الأوروبي بعد الصفقة، ليعيدها إلى OVER WEIGHT بعد يومين فقط من تخفيضها إلى NEUTRAL.

وأضاف "غولدمان ساكس" أنه على وجه الخصوص، من المرجح أن تكون السيولة وضمانات الخسارة التي قدمها البنك المركزي السويسري والحكومة السويسرية، تخفف المخاطر وتساعد في سد فجوة التقييم الأخيرة، بين البنوك الأوروبية والمؤسسات غير المالية.

ووصف محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في "Allianz"، أن صفقة استحواذ "UBS" على "كريدي سويس" Credit Suisse بعملية إنقاذ، لا تمثل الحل الأفضل لكنها أفضل من التأميم أو محاولة تصفية البنك.

فيما اعتبرت شركة "THIRD BRIDGE" في لندن، أن يوم صفقة "كريدي سويس" يمثل أهم الأيام بالنسبة للقطاع المصرفي الأوروبي منذ 2008 مع تداعيات بعيدة المدى يمكن أن تغير مسار، ليس فقط المصرفية الأوروبية، ولكن صناعة إدارة الثروات أيضا.

واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة "OPIMAS" في فيينا، أن مكانة سويسرا كمركز مالي قد تحطمت.

وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي Francois Villeroy de Galhau إن "كريدي سويس" يعاني من مشاكل منذ سنوات تتعلق بنموذج عمله والضوابط الداخلية غير الكافية، مؤكدا أن تدخل السلطات السويسرية لإتمام الصفقة مع "UBS" حل مرحب به.

وسارع محافظ البنك المركزي الفرنسي للتأكيد بأن المصارف الفرنسية لديها نماذج أعمال متنوعة وضوابط قوية للمخاطر إلى جانب مستويات جيدة جدا للسيولة ورأس المال.