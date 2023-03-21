أسعار الذهب ترتفع مع تركيز المستثمرين على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وسط تزايد التوقعات بأن يبطئ وتيرة تشديد سياسته النقدية في ضوء اضطراب القطاع المصرفي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1982.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينتش. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1984.30 دولار.

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وتشير أداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي إلى أن الأسواق تتوقع بنسبة 26.9% أن الاحتياطي الفيدرالي سيتمسك بموقفه في نهاية اجتماعه المقرر يومي 21 و22 مارس/آذار ويرفع الفائدة 50 نقطة أساس فيما تتوقع بنسبة 73.1% أنه سيرفعها 25 نقطة أساس، وفق رويترز.

يعتبر الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين المالي كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل السبائك التي لا تدر عائدا أكثر جاذبية، إذ إنها تقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بها.

ووسط معاملات متقلبة أمس الاثنين، انخفضت أسعار الذهب 1% في البداية لكنها عكست مسارها لتقفز إلى أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2022 إلى 2009.59 دولار بعدما استوعب المستثمرون تأثير الإجراءات التي اتخذتها عدة بنوك مركزية لاحتواء أزمة مصرفية وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

ووافق بنك (يو.بي.إس) على شراء منافسه كريدي سويس يوم الأحد مقابل 3.23 مليار دولار في صفقة اندماج صاغتها السلطات السويسرية مما أدى إلى بيع أسهم البنوك.

وقال محللون في (إيه.إن.زد) في مذكرة "على الرغم من أن الجهات التنظيمية المصرفية هرعت لتعزيز ثقة السوق، فإن الخلفية الكلية الضبابية لا تزال تغري بشراء (الذهب)".

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.57 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 986.53 دولار وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1417.54 دولار.