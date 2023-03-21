ارتفاع الأسواق المالية الآسيوية قبل رفع محتمل من "الفيدرالي" لسعر الفائدة

شهدت الأسواق المالية الآسيوية ارتفاعا قبل رفع محتمل من الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة اليوم الثلاثاء وسط مخاوف متعلقة بالمصارف العالمية.

ارتفعت مؤشرات أسواق المال في شنغهاي وهونغ كونغ وسول. وأغلقت الأسواق اليابانية بسبب العطلة، وانخفضت أسعار النفط.

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ارتفع مؤشر إس آند بي 500 القياسي في "وول ستريت" بنسبة 0.9%، يوم الاثنين بعد إعلان البنوك المركزية الأميركية والأوروبية واليابانية عن إجراءات لتخفيف الضغوط على النظام المالي، بما في ذلك إقراض المزيد من الدولارات إذا لزم الأمر، بحسب "أسوشييتد برس".

أدى انهيار مصرفين أميركيين والاستحواذ على بنك كريدي سويس المتعثر إلى تصاعد المخاوف من إمكانية انهيار مصارف أخرى تحت وطأة الزيادات المتكررة في أسعار الفائدة لتهدئة النشاط الاقتصادي والتضخم الذي يقترب من أعلى مستوياته منذ عقود.

يتوقع متداولون أن يمضي بنك الاحتياطي الفيدرالي قدما في رفع سعر الفائدة مرة أخرى يوم الأربعاء، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون عند 0.25 نقطة مئوية بانخفاض 0.5 نقطة عن توقعات سابقة.

وتساءل كليفورد بينيت، الخبير في مؤسسة (إيه سي سي سيكيوريتيز) للخدمات المالية في تقرير، قائلا "هل يستطيع الاحتياطي الفيدرالي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة في مواجهة الأزمة المصرفية؟".

وأضاف "هناك ضغوط مستمرة في النظام المصرفي ستنمو مع زيادة أسعار الفائدة".

ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4%، إلى 3246.88 نقطة، وتقدم مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.9%، مسجلا 19175.92 نقطة.

كما ارتفع مؤشر كوسبي في سول بنسبة 0.4%، إلى 2387.52 نقطة، وارتفع مؤشر (بي-إيه إس إكس 200) في سيدني بنسبة 0.8 إلى 695540 نقطة.

وفي "وول ستريت"، ارتفع مؤشر إس آند بي 500 إلى 3951.57 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.2%، إلى 32244.58 نقطة، وشهد مؤشر ناسداك المركب ارتفاعا بنسبة 0.4%، إلى 11675.54 نقطة.