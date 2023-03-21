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السوق الموازية نمو
السوق الموازية نمو
سوق السعودية

تغطية اكتتاب "بوابة الأطعمة" بـ 557%.. وتحديد سعر الطرح عند 56 ريالاً للسهم

طرح 420 ألف سهماً تمثل 20% من أسهم الشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة "بوابة الأطعمة التجارية" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 420 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سعر الطرح بلغ 56 ريال للسهم الواحد حيث بلغت نسبة التغطية 556.96% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 20-08-1444هـ (الموافق 12-03-2023م) وحتى يوم الخميس 24-08-1444هـ (الموافق 16-03-2023م).

وأضافت أنها سوف تقوم بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة بوابة الأطعمة التجارية في السوق الموازية "نمو".

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كانت هيئة السوق المالية السعودية، وافقت على طلب شركة "بوابة الأطعمة التجارية" تسجيل أسهمها وطرح 420 ألف سهم تمثل 20% من أسهمها في السوق الموازية.

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